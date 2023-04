(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – “Spero che Giorgiavoglia cogliere anche questa occasione” del 25“per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, che la destra i conti con il fascismo li ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale”. Lo ha affermato Gianfranco, ospite di ‘In Mezz’ora in più’ su Raitre. “Alleanza nazionale condannò il fascismo. Nelle tesi di Fiuggi c’è scritto testualmente che ‘la Resistenza aveva contribuito a ripristinare idie giustizia sociale che il fascismo aveva conculcato’. La destra i conti li ha fatti, Giorgia, perché so che ne è convinta, che, giustizia sociale, uguaglianza ...

...del Senato sul 25: "Antifascismo non è in Costituzione" La Russa, la banda di pensionati e la strategia del vecchio fascismo: la seconda carica dello Stato è un attivista del Msispiega ...Ira della Lega: "Scelta vergognosa": "La destra eviti divisioni sul 25, FdI dica che si riconosce nell'antifascismo" Alessandro Di Battista lancia 'Schierarsi': "Costruiamo progetti ...L'appello è di Gianfrancoche a due giorni dalla Festa della Liberazione, nella puntata di oggi 23di In mezz'ora in più , ha chiesto a Fratelli d'Italia di chiarire pubblicamente una ...

25 aprile, Fini: 'Meloni dica che libertà e democrazia sono valori antifascisti' Tiscali Notizie

"Non capisco la ritrosia della destra a pronunciare l'aggettivo 'antifascismo'. Anzi la capisco, ma non la condivido". Così Gianfranco Fini sulle polemiche di questi giorni riguardo alle parole del pr ...“Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori ...