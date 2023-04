25 aprile | Fini | Meloni dica che destra ha fatto conti con fascismo - Video

(Di domenica 23 aprile 2023) "Spero che Giorgiavoglia cogliere anche questa occasione" del 25"per dire senza ambiguità e senza reticenze, perché ne è convinta, per dire che lacon illi ha fatti in fondo e senza infingimenti quando è nata Alleanza nazionale". Lo ha affermato Gianfranco, ospite di 'In Mezz'ora in più' su Raitre. (immagini dopo la decisione della Commissione europea di escludere dal Pnrr )

...del Senato sul 25: "Antifascismo non è in Costituzione" La Russa, la banda di pensionati e la strategia del vecchio fascismo: la seconda carica dello Stato è un attivista del Msispiega ...Ira della Lega: "Scelta vergognosa": "La destra eviti divisioni sul 25, FdI dica che si riconosce nell'antifascismo" Alessandro Di Battista lancia 'Schierarsi': "Costruiamo progetti ...L'appello è di Gianfrancoche a due giorni dalla Festa della Liberazione, nella puntata di oggi 23di In mezz'ora in più , ha chiesto a Fratelli d'Italia di chiarire pubblicamente una ...

25 aprile, Fini: 'Meloni dica che libertà e democrazia sono valori antifascisti' Tiscali Notizie

"Non capisco la ritrosia della destra a pronunciare l'aggettivo 'antifascismo'. Anzi la capisco, ma non la condivido". Così Gianfranco Fini sulle polemiche di questi giorni riguardo alle parole del pr ...“Giorgia Meloni dica, perché so che ne è convinta, che libertà, uguaglianza sono valori democratici, sono della Costituzione, sono valori ...