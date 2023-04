25 Aprile | Ferrante Fi | ' riconoscerci tutti in festa di libertà e democrazia'

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Riusciamo per una volta a non dividerci sul 25? Si può evitare l'eterno e stantio scontro storiografico tra fascismo ed antifascismo ein unadi, pace e?”. Lo scrive sui social il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio(Fi).

Il futuro governatore della Banca d'Italia e l'economista consideravano catastrofico il bilancio materiale del fascismo. I danni provocati dal conflitto erano stimati quasi il doppio del prodotto inte ...