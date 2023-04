25 aprile | Boccia Pd | ' La cultura fascista oggi produce nuove ghettizzazioni'

Poi il 25è la festa degli italiani, non della sinistra. La memoria della nostra storia la ... Così il presidente dei senatori del Pd Francescoin una intervista alla Gazzetta del ...Per questo sul 25serve massima chiarezza, basta ambiguità". Così il presidente dei senatori del Pd Francescoin una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. "L'Italia è una Repubblica ......la gara valida per la 38° giornata del Girone C di Serie C 2022 - 2023 FOGGIA - Domenica 23... Difensori:, Di Nunzio, Frascatore, Miceli, Rizzo, Vitiello. Centrocampisti: Acquadro, ...

25 aprile: Boccia, 'modello destra porta a revisionismo, Costituzione ... Il Dubbio

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia difende il 25 aprile dai tentativi revisionisti della destra post-fascista ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sull’autonomia saremo duri in Parlamento: Calderoli e il governo hanno rifiutato un confronto preventivo e hanno forzato rompendo quel patto di lealtà che nelle Camere non ...