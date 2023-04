25 aprile 2023 | la Regione celebra la Liberazione E Assostampa Toscana aderisce all’appello delle associazioni antifasciste

(Di domenica 23 aprile 2023) Tenere viva la memoria della Resistenza e della lotta didal nazifascismo per ricordare che libertà e democrazia non sono date una volta per tutte, ma devono essere difese e coltivate ogni giorno. Muove da queste considerazioni la partecipazione dellain occasione del 25, Festa nazionale della. Ecco gli appuntamenti istituzionali del presidente e degli assessori

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende, Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo. . 23Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia, 22Empoli - Inter, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma alle 12.30 di domenica 23, la partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (...

Rintallo Promosso dall’associazione Riformismoggi e da Quaderni Radicali, lunedì 17 aprile 2023 (ore 17:00) si è terruto a Napoli al Gran caffè la Caffettiera (piazza dei Martiri) il dibattito sul ...Tanti gli ospiti e le sorprese nella trentaduesima puntata dell’edizione 2022/2023 di “Domenica In” - in onda domenica 23 aprile alle 14 su Rai 1 e su Rai Italia - condotta da Mara Venier in diretta ...