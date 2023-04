10 città del Sudamerica da visitare ad aprile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 aprile 2023) Il 25si avvicina e per coloro che vogliono fare un viaggio per il ponte, una delle mete ideali può essere il. In questa località vi sono molte alternative per un viaggio splendido e all’insegna del relax. 10dainIlrappresenta uno dei luoghi più visitati del mondo grazie alle sue meravigliose località. Una delleche vengono spesso trascurate dai turisti è Iguazu Falls, in Argentina. In questa località si possono ammirare oltre 275 cascate, ancora più rispetto a quelle del Niagara. Per gli amanti degli edifici storici una metà obbligata è Georgetown, la capitale di Guyana. Proprio in questasi trovano una serie di attrazioni darisalenti all’epoca ...