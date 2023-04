Zielinski scarico | si gioca il rinnovo col Napoli | l’idea di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 aprile 2023) Notizie Calcio: Piotrha un contratto in scadenza nel 2024, la SSCN sta valutando ila cifre più basse.è stato uno dei grandi assenti nella doppia sfida con il Milan. Dal polacco, che ha mezzi tecnici clamorosi, ci attende sempre qualcosa. Da lui ci si aspetta che faccia lata quando gli altri non riescono a spuntarla, quel colpo di genio in più che serve ad una squadra importante come il. A volte ci riesce, ma troppo spesso è altalenante, come scrive anche Gazzetta dello Sport. Lovisto nel doppio confronto con il Milan non è stato brillante, ha fatto mancare i suoi inserimenti che potevano agevolare il lavoro di Kvaratskhelia, che ha dovuto sempre sfidare almeno duetori rossoneri, ...