Zero tasse e senza limiti di reddito | la misura incredibile in arrivo | aiuto per le famiglie in difficoltà

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 22 aprile 2023) Bellissima novità pensata dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. A breve moltepotrebbero non pagare più le. Il Governo Meloni sta mettendo in campo diversi aiuti per sostenere leeconomicamente più svantaggiate. Tuttavia a breve molti, anche con redditi alti, potrebbero non dover più pagare le. Vediamo in cosa consiste questa novità. Presto molti potrebbero non dover più pagare le/ Ilovetrading.itSostenere le fasce reddituali più deboli è un dovere morale e,soprattutto, politico. Per questa ragione – in attesa di attuare la riforma fiscale- il Governo ha prorogato moltissimi bonus e aiuti che si rivolgono proprio allemaggiormente in. Tuttavia dal Ministero dell’economia arriva una proposta che ad alcuni ...