Zeman sulla Juventus | “Sono cose che si ripetono | non è normale”

(Di sabato 22 aprile 2023) Zdenek, tecnico del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al caso

Zdenek, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Serie C contro il Picerno, ha commentato la restituzione alla Juventus dei 15 punti di penalizzazione in attesa del nuovo procedimento.2 Il tecnico del Pescara Zdenek, storicamente avverso alla Juventus , è stato stimolato oggi in conferenza stampamomentanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri nell'ambito del caso plusvalenze: '...... Dopo l'addio al Foggia al termine della scorsa stagione,da qualche mese èpanchina del Pescara atteso domani al match col Picerno

Juve, Zeman sulla sentenza: "Cose che si ripetono, non è normale" Corriere dello Sport

Zdenek Zeman, nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Serie C contro il Picerno, ha commentato la restituzione alla Juventus dei 15 punti di penalizzazione in attesa del nuovo proced ...Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha rilasciato brevi dichiarazioni su quanto accaduto in questi giorni in merito al caso Juventus.