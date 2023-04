Già di per sé abbiamo motivazione ad affrontare una squadra che è semifinalista di Champions, ma mi interessa che la squadra sia all'altezza - ha proseguito- . Queste partite, se non vengono ...... ma noi per esempio abbiamo giocato contro l'Empoli reduce da un pareggio a San Siro eha ... Un altroè l'abilità nella gestione delle palla in certe situazioni in cui non hai tanto ...Inter, contro l'Empoli fondamentale l'mentale. Il periodo più difficile in Campionato è ... L'Inter ha siglato complessivamente 60 gol alla squadra ora allenata da, mentre gli ospiti si ...

Zanetti 'mi aspetto una reazione, una grande partita' Agenzia ANSA

Domani al 'Castellani' arriva l'Inter e Paolo Zanetti si aspetta un approccio diverso da parte del suo Empoli rispetto alla gara persa a Cremona. Il tecnico dei toscani si aspetta "una reazione in cam ...Il tecnico azzurro difende Caputo: 'Lo farò sempre, so che posso contare su di lui' EMPOLI (ITALPRESS) - La sconfitta con la Cremonese brucia ...