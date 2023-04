Zaia “25 aprile è una festa fondante | basta divisioni fuori dal tempo”

(Di sabato 22 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Il 25è una. Io vorrei che diventasse anche unadi futuro”. Lo dice Luca, presidente del Veneto in una intervista a “Il Corriere della Sera”. Deve diventare “ladella lotta all'intolleranza, al razzismo, alla violenza e alla mancanza di libertà. Che sono valori di tutti, non di destra o di sinistra. E il 25è importante, oggi come ieri” aggiunge il governatore leghista per il quale il 25resta importante: “In primo luogo, dato che siamo al 78esimo festeggiamento, non dimentichiamo mai che dall'8 settembre 1943 in questo paese si è combattuta una guerra di Resistenza. Ed èperchè la liberazione dal nazifascismo è una cosa per cui non hanno combattuto ...

Come da tradizione, i presidenti di Veneto e Lombardia, Lucae Attilio Fontana, saranno uno a ...è stato lui a decidere per la prima volta di rendere gratuiti i musei in occasione del 25. ©"Cavalli in Villa" parte da Lonigo (Vicenza), il 29 e il 30prossimi, al Parco Ippodromo, ... La passione del presidente della Regione Veneto Lucaper i cavalli non è un mistero, ma per ...Tanto per capirci, alle Regionali del 2 e 32023, nel Comune di Udine Fedriga aveva ottenuto ... Infatti in una Regione in cui nel 2020 Lucaha vinto con il 76,8%, e lo sfidante Lorenzoni ha ...

Zaia sul 25 Aprile: «Questa è una Festa fondante. Basta con divisioni fuori dal tempo» Corriere della Sera

"Il 25 aprile è una festa fondante. Io vorrei che diventasse anche una festa di futuro". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervistato dal Corriere della Sera, in relazione alle polemi ...Il governatore leghista del Veneto: «La Liberazione non sia solo memoria, ma proiezione sul futuro. Qui fu Resistenza come oggi a Kiev» ...