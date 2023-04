Zaccheroni è uscito dall’ospedale | era ricoverato dal 10 febbraio “Sto benino”

(Di sabato 22 aprile 2023) L'allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10, riportando una grave trauma cranico

Arrivano buone notizie dall'Ospedale di Cesenatico, Albertosarebbe stato dimesso dopo la caduta di febbraio Arrivano buone notizie dall'Ospedale di Cesenatico, Albertosarebbe stato dimesso dopo la caduta di febbraio. Secondo quanto riportato dall'ANSA, migliorano le condizioni dell'ex allenatore a tal punto da consentire allo staff medico di dargli il ...Reparto dal quale è poi fortunatamente, per affrontare quindi un mese di riabilitazione nel polo ospedaliero del Marconi, a Cesenatico. Oggi la notizia del ritorno a casa per, che ...Così il sindaco della città romagnola, Matteo Gozzoli esprime, sul suo profilo Facebook, la propria contentezza per l'uscita dall'ospedale di Alberto. Il tecnico, vincitore dello scudetto ...

Zaccheroni è uscito dall’ospedale: le condizioni dell’ex allenatore Corriere della Sera

