Yamal diventa il giocatore più giovane a entrare nella squadra del Barca mentre il quindicenne “senza paura” riceve un cenno del capo per l’Atleti clas

(Di sabato 22 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Xavi ha descritto il 15enne Laminecome impavido dopo che l’esterno èto ilpiùad essere inclusorosa del Barcellona per una partita competitiva., un prodotto di La Masia che compirà 16 anni a luglio, potrebbere ilpiùa giocare con ilquando domenica affronterannoco Madrid al Camp Nou. Il nazionale spagnolo Under 19 è già ilpiùad essere nominato in una rosa ufficiale della giornata dei Blaugrana, ma Xavi è fiducioso di poter avere un impatto se chiamato in causa. “È unche può ...

... il sacrificio europeoun guazzabuglio levantino se si tiene conto che la Russia ha ... Nel 2022, l'intervento russo in Ucraina è stato usato come scusa per chiudere prima l'oleodotto(...... il sacrificio europeoun guazzabuglio levantino se si tiene conto che la Russia ha ... Nel 2022, l'intervento russo in Ucraina è stato usato come scusa per chiudere prima l'oleodotto(...