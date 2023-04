Xavi | «Messi? Non sono al corrente di questi discorsi Non è il momento di parlare di Leo»

(Di sabato 22 aprile 2023) Il Barça diospiterà domani pomeriggio l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nel frattempo la società blaugrana lavora per contenere i danni dopo lo scandalo Negreira. Infatti, alcuni giorni fa Laporta avrebbe incontrato Ceferin, presidente della Uefa per chiarire meglio la situazione. Le parole del tecnico in conferenza stampa riportate da Marca.è concentrato solo sulla sfida contro Simeone: «Domani sarà una partita difficile, una partita importante. Forse l’Atletico è la squadra più in forma della categoria. Per risultati, ma anche per approccio alla partita. Stanno giocando un ottimo calcio. Si trovano bene. Griezmann, Koke, De Paul. Il Cholo sta facendo un lavoro straordinario, non è stato facile dopo l’eliminazione dell’Europa, sarà molto difficile». Il Barça viene da una serie di sconfitte: «Non ne abbiamo vinte due in campionato. La ...

...(almeno 100 milioni di euro) cedendo calciatori non considerati indispensabili perche rispono ai nomi di Ansu Fati , Ferran Torres , Rapinha e l'ex rossonero Kessié . Quattro nomi per, ......non volevano assolutamente perdersi la partita tra la squadra locale e il Barcellona di, ma ... presidente Uefa, in un libro ha fortemente criticatoper non aver fermato il Dibu nei suoi ...Commenta per primo Sale l'ottimismo in casa Barcellona per il probabile ritorno di Leoal Camp Nou. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo ,attende con impazienza il ritorno die parla regolarmente con il suo ex compagno di squadra, cosa che non ha nascosto né in privato né in pubblico. E visto che l'argentino non ha escluso il ...

Messi al Barcellona: dove giocherebbe l'argentino nell'11 di Xavi Goal Italia

Il contro alla rovescia per il ritorno a casa della Pulce è già iniziato. Xavi conta di averlo a metà luglio e intanto studia la sua posizione ...Complicato ma non impossibile il ritorno di Leo Messi al Barcellona la prossima estate: ecco le possibili mosse e quali sarebbero i calciatori da cedere ...