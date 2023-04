WWE | Ecco le Superstar che potranno essere draftate | alcuni Top Name assenti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 22 aprile 2023) La WWE ha ufficialmente reso noto l’elenco delle 96selezionabili per l’imminente WWE Draft 2023. L’evento prenderà il via nella diretta di SmackDown di venerdì prossimo dall’American Bank Center di Corpus Christi, TX e si concluderà il 1° maggio a Raw dalla Dickies Arena di Fort Worth, TX.i nomi L’elenco comprende anche diverseinfortunate, come AJ Styles e Kofi Kingston, mentre altre non figurano. I nomi di Raw includono Alexa Bliss, Carmella, Dabba-Kato, R-Truth, Randy Orton, Robert Roode e Tommaso Ciampa, mentre quelli di SmackDown sono Aliyah, Big E, Bray Wyatt, Drew Gulak, Jinder Mahal, Naomi e Shanky. Vale la pena notare checome Kato e Mahal compaiono a NXT, ma sono ancora presenti nelle formazioni ufficiali del main roster, a differenza di Apollo Crews e altri ...