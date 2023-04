WWE | Continua la diatriba tra LWO e Judgment Day | Rey Mysterio sfiderà Damien Priest a Raw!

(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo quanto accaduto a Smackdown, con la vittoria die Finn Balor contro Legado del Fantasma e Rey, ilDay ha minacciato Bad Bunny, host di Backlash che sarà presente nella prossima puntata di Raw. Successivamente è stato inoltre confermato che Mr. 619proprielunedì, nell’episodio dello show rosso in programma a Chicago. E’ ormai certo che Bad Bunny sarà nuovamente coinvolto dunque in questa rivalità ed è altrettanto probabile che possa competere attivamente, sul ring, per aiutare l’LWO a fronteggiare unDay sempre più inarrestabile. Lunedì, molto probabilmente, ne sapremo di più.

Dopo un'apparizione a sorpresa alla Royal Rumble di quest'anno, dove è entrata con il numero 30, in molti si sono chiesti se Nia Jax avesse o meno firmato un nuovo contratto con la WWE. A quanto pare ...La WWE si sta preparando a una piccola rivoluzione: il Draft, previsto per la puntata di SmackDown del 28 Aprile e per quella di Raw del 1 Maggio, infatti, cambierà le carte in tavola dei due roster e ...