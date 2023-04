WWE | Annunciato un match per la prossima puntata di Raw

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 22 aprile 2023) Si intensifica la rivalità tra il Judgment Day e Rey Mysterio, che ora ha coinvolto anche il cantante Bad Bunny (attaccato dalla stable a più riprese), intervenuto in soccorso del lottatore di San Diego. In ausilio dei due messicani è accorso il gruppo di Santos Escobar, di origini messicane anche loro, per riequilibrare questa lotta impari. Infatti a Backlash abbiamo già il primotra due componenti delle rispettive fazioni, Rhea Ripley e Zelina Vega, che si affronteranno per il titolo femminile di Smackdown. Resa dei conti Proprio nell’ultimadello show blu, la coppia formata da Rey e Santos Escobar, ha perso un tag teamcontro il duo Balor/Priest. Al termine della contesa, Damian Priest ha voluto lanciare un messaggio di sfida all’ospite d’eccezione di Backlash Bad Bunny, che sarà presente nella ...