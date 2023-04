WWE | Ancora nubi sul ritorno di AJ Styles | quando tornerà il Phenomenal One?

(Di sabato 22 aprile 2023) AJsi è rotto la caviglia l’anno scorso, un brutto infortunio che ha messo fine al bel periodo che stava vivendo con i Good Brothers, appena tornati a Stamford. L’ex campiWWE aveva già informato i fan che questa pausa sarebbe stata la più lunga della sua carriera, ma essendo trascorsi parecchi mesi, ci si chiederientrerà il. PW Insider ha fornito un aggiornamento sue le notizie non sono confortanti, dato che la frattura alla caviglia subita a dicembre è sì in fase di guarigi, ma chenon permette all’ex TNA di programmare un: “Ci sono state fatte molte domande su AJ. Non era presente al weekend di Wrestlemania, e ci è stato detto che è una ...

A vincere è stato Seth Rollins con il patentato curb stomp, ma Logan Paul hauna volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita delle donne Mai come quest'anno le ...E allora le ho chiesto se mi voleva bene: ha detto che ci doveva riflettere e poi ha ... con i suoi commenti ai match disu Italia 1 negli anni '90! " Una leggenda lo vorrebbe ex agente Cia ...Per il momento non si conosconoquali saranno i match in programma. AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è che tutti i titoli ...

Dopo il terribile infortunio dello scorso anno, Big E sembra sempre più vicino al ritorno e la WWE studia già la faida per farlo rientrare ...Tra voli dalla terza corda, fuochi d'artificio e match al cardiopalma, ecco quali sono stati i migliori momenti dell'edizione numero 39 di WrestleMania. Dove azione e spettacolo si fondono in un mix e ...