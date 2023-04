WTA Stoccarda 2023 | risultati 22 aprile | la finale sarà tra Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka

(Di sabato 22 aprile 2023) Saranno le prime due tenniste del ranking mondiale a contendersi il titolo nel torneo WTA 500 di, in Germania: sulla terra battuta indoor teutonica l’ultimo atto, previsto domani, vedrà la sfida tra la polacca Igae la bielorussa. Basta un’ora esatta di gioco alla bielorussa, numero 2 al mondo, per sbarazzarsi della russa Anastasia Potapova, numero 24 WTA, liquidata col punteggio di 6-1 6-2. Trama fotocopia nei due set, conche in entrambi i casi ottiene il doppio break di margine e poi chiude comodamente. Servono solo 17? in campo, invece, alla polacca Iga, numero 1 al mondo, dato che la tunisina Ons Jabeur, numero 4 WTA e numero 3 del seeding, si ritira nel corso del primo set, con ...

Tennis | Interviste | Iga Swiatek è arrivata in sala stampa dopo la qualificazione, la seconda consecutiva, alla finale del WTA 500 di Stoccarda. Stavolta però i toni erano ...Tennis | Interviste | Aryna Sabalenka è per il terzo anno consecutivo in finale nel WTA 500 di Stoccarda. La bielorussa ha battuto 6-1 6-2 Anastasia Potapova e affronterà Iga ...