Wta Stoccarda 2023 | Jabeur in lacrime | costretta al ritiro dopo tre giochi

(Di sabato 22 aprile 2023) È durata appena tre game la seconda semifinale del Wta 500 di. Onsha infatti chiesto l’intervento del fisioterapista sull’1-0 e,aver resistito qualche altro minuto, è stataalsul 3-0. Per la tunisina si tratta di un problema al polpaccio sinistro, ma soprattutto di un duro colpo dato che stava ritrovando la sua forma miglioreaver faticato a recuperare da un infortunio al ginocchio.non è riuscita a trattenere leed è scoppiata in un lungo pianto, così a consolarla ci ha provato la sua avversaria Iga Swiatek, senza però grande successo. “Scusate ragazzi (rivolto al pubblico, ndr), ho fatto il possibile…” ha detto nell’intervista a fine partita, quasi scusandosi con gli ...

... ha dichiarato Coco Gauff al sito web della. Recentemente, l'attuale numero tre del mondo e il suo allenatore Diego Moyano hanno interrotto la loro relazione professionale. A, la ...... per il pubblico, anche divertenti) del circuito. Poco da dire, obiettivamente, per quanto ... Ons chiude 6 - 3 6 - 0 in poco più di un'ora, raggiungendo la semifinale aper la prima volta ...Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale del500 di. Swiatek si salva in rimonta contro Pliskova, 4 - 6 6 - 1 6 - 2, dopo due ore di gioco. Inizio a marce basse per la numero 1 del mondo che, dopo un primo set deludente, lascia ...

WTA 500 Stoccarda: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) LiveTennis.it

Ons Jabeur è stata costretta al ritiro contro Iga Swiatek per un infortunio alla polpaccio sinistro: ecco cosa succede con le scommesse. Pomeriggio da incubo per la tunisina, che ha ricevuto un ...Tennis | Featured, WTA | A. Sabalenka b. A. Potapova 6-1 6-2 Per cercare di descrivere la prima semifinale, perché possa avere un senso, possiamo riprendere quanto detto nella ...