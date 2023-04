Nelle scorse ore Polestar ha annunciato che a partire da giorno 19 aprile 2023 l'app didisponibile per il download nel Google Play Store delle sue auto.metterà così a disposizione dei clienti della casa automobilistica svedese la migliore esperienza possibile ...Android Auto:compatibile con l'interfaccia Coolwalk, niente più bug La buona notizia arriva direttamente da Reddit . Gli utenti del forum hanno rilevato un significativo mutamento ......( ecco come usarla ) e la nuova interfaccia "Coolwalk" di Android Auto non corra buon sangue, sembra ormai un fatto assodato. Quello che ancora non si sa è quando gli utenti potranno...

Waze finalmente supporta la nuova interfaccia di Android Auto TuttoAndroid.net

