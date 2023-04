VOTI&STATS – Verona Bologna | tiri | possesso e Dominguez non bastano a Thiago Motta

(Di sabato 22 aprile 2023) Tutti i numeri della sfida tra Hellas, terminata con il punteggio di 2-1 per la squadra gialloblù Ilsi è svegliato tardi, il gol diè arrivato nei minuti di recupero, anche se c’è stato ancora il tempo per Orsolini per raggiungere un 2-2 che avrebbe avuto del clamoroso. La differenza l’ha fatta la doppietta dell’ex Simone Verdi, mattatore del venerdì sera. Che cosa non ha funzionato nella formazione di? Andiamo a vedere i numeri. Sul piano della quantità gli emiliani hanno poco da rimproverarsi. Il 73% dipalla è frutto di un andamento costante tra il primo e il secondo tempo. Isono stati quasi il doppio, 17-9, con una ripresa nella quale l’esigenza di rimontare il risultato ha ...

Se dal punto di vista dei, il Partito Democratico ha vinto, come si vede da l'esultanza del sindaco subito dopo l'esito, non si può dire lo stesso dal punto di vista politico: sul tema del Polo ...Sono a disposizione di Schifani e del partito facendo l'attivista, non portoe non ho debiti con nessuno". Tags: Giancarlo Cancelleri · Renato Schifani... non ha però delegittimato l'espressione del voto di lista, come invece ritenuto dal Tribunale, sì da rendere 'tamquam non essent' iespressi in favore dell'unica lista presentata. Pertanto, il ...

Bari, voti fotografati nella cabina elettorale alle Comunali del 2019 La Gazzetta del Mezzogiorno

Ci va giù pesante La Gazzetta dello Sport con i voti del Bologna dopo il ko di Verona. Arriva il 4,5 per Musa Barrow, “in modalità ‘guarda come dondolo’”, sottolinea la rosea. Stesso voto anche per Ae ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “La nostra Costituzione non impone un modello elettorale specifico e immodificabile. In ogni caso, però, non è possibile diventare leader se si rappresentano poche persone.