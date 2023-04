Volley | Playoff Superlega 2022 2023 | vittorie per Monza e Perugia

La diretta testuale live di Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino , partita valevole per la quarta giornata delle semifinali deiScudetto Superlega 2022/2023 dimaschile. I biancorossi di Massimo Botti sono riusciti a riaprire la serie a gara - 3 ed ora vogliono sfruttare il campo di casa per pareggiare i conti e ...Per Piano e soci questa è la prima sconfitta in casa in questie il giorno della Liberazione si giocano tutti nella quinta partita, quella decisiva questa volta a Civitanova, in casa dei ...Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano , partita valevole per la quinta giornata delle semifinali deiScudetto Superlega 2022/2023 dimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo aver pareggiato i conti vincendo al tie - break gara - 4, tornano sul campo di casa per completare l'...

La squadra di Piazza sfiora soltanto la grande impresa. Va avanti due set e vede la qualificazione ma i Campioni d'Italia reagiscono e si impongono al tie break 2-3 (25-23, 25-18, 19-25, 22-25, 7-15).Tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova è tutto rinviato a gara-5. I ragazzi di Blengini hanno conquistato una splendida vittoria con una rimonta al quinto set nella quarta giornata delle semifina ...