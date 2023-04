Volley | Playoff Superlega 2022 2023 | splendida rimonta Lube contro Milano | si va a gara-5

(Di sabato 22 aprile 2023) Tra Allianze CucineCivitanova è tutto rinviato a-5. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno conquistato unavittoria con unaal quinto set nella quarta giornata delle semifinali deiScudettodimaschile, portando la sfida in parità. Padroni di casa subito avanti di due set, reazione dei ragazzi di Blengini che conquistano i parziali successivi riportando in parità il match. Al tre-break è dominio della, che costringe così gli avversari a giocarsi tutto in-5. DOVE VEDERE-5 IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI...

Impresa della Wash4green Pinerolo ad Urbino. Vinta la bella 0 - 3, il sogno europeo neiChallenge Cup continua e le girls di Marchiaro vanno al Round Robin(due gironi da tre squadre)da cui scaturiranno le finaliste in gara secca del 7 maggio. I parziali della partita 21 - 25, 20 -...2022 - 2023 Serie A3 Girone Blu Tabellino partita Casarano- Wimore Parma Squadra in casa CasaranoSquadra avversaria Wimore Parma Il tempo di riporre le valigie nell'armadio, di somatizzare la straordinaria affermazione esterna di mercoledì ...Si chiude al Pala Francescucci di Cantù il programma dei quarti di finale deipromozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: tra Pool Libertas Cantù e ...

Dopo una Gara 1 da brividi, l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si ritrovano al Pala Igor per Gara 2 dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto. Una sfida quella del PalaFenera ...Come vedere in tv Civitanova-Milano, gara-5 delle semifinali dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley: data, canale, orario e streaming ...