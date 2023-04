Volley | Piacenza scatenata in casa | Trento ko | la semifinale scudetto si decide a gara-5

(Di sabato 22 aprile 2023)ha sconfittoper 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) e ha pareggiato la(2-2). Tutto sirà nella-5 che andrà in scena martedì 25 aprile: i dolomitici avranno il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, ma l’inerzia della serie è tutta dalla parte degli emiliani, capaci di vincere gli ultimi due incontri dopo aver perso le due partite iniziali. La sesta classificata della stagione regolare ha seriamente messo alle corde la seconda testa di serie, a ulteriore dimostrazione di quanto sia pazzi questi playoff. Tra l’altro anche l’altratra Civitanova e Milano (ottava in regular season) sirà in-5, in programma il giorno della Festa della ...

In gara - 4 delle semifinali di Superlega. Alle 20.30 gioca- Trento, con l'Itas in vantaggio 2 - 1 Milano - Civitanova 2 - 3 (25 - 23, 25 - 18, 19 - 25, 22 - 25, 7 - 15) Nella sfida da dentro o fuori i campioni in carica della Cucine Lube ...... FORMULA E REGOLAMENTO SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO2023: TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5- TRENTO 3 - 0 (25 - 21, ......15 Cagliari - Frosinone 0 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:30 Reggio Emilia - Universo Treviso 88 - 77 BASKET - SERIE A2 19:00 Eagles Cividale -78 - 74- SERIE A1 FEMMINILE 17:00 ...

LIVE Piacenza-Trento, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-4, si parte dall'1-2 nella serie OA Sport

Piacenza ha sconfitto Trento per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) e ha pareggiato la semifinale scudetto (2-2). Tutto si deciderà nella gara-5 che andrà in scena martedì 25 aprile: i dolomitici avranno il va ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La chiude Leal col brivido! SI VA A GARA-5! 24-23 Inredibileeeee! Brizard attacca in rete dopo uno scambio infinito. 24-22 Muroo di Lisinac su Leal, par ...