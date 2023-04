Vodafone | naviga a casa senza limiti a 24 | 90€ e se hai già la SIM scende a 22 | 90€

Leggi su pantareinews

(Di sabato 22 aprile 2023)con la fibraa velocità fino a 2,5 Gbps e, in esclusiva, se attivi online sono incluse anche le chiamate illimitate a prezzo scontato che include l’attivazione. Il costo per la linea fissa dell’operatore ingliese è di 24,90€ con chiamate incluse, solo attivando sul sito Web dell’operatore rosso avrai chiamate illimitate incluse nel costo (clicca sul tasto seguente per accedere alla tariffa). Attiva FibraPassa a Sky WiFi con Internet illimitato evincolituttosolo online Fibraè attivabile da chiunque a prezzo in offerta di soli 24,90€ e se sei già cliente mobile dell’operatore la tariffa costa ancora meno, se non ...