Virtus Verona-Juventus U23 oggi in tv | canale | orario e streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Tutto pronto per il fischio d’inizio diU23. Alle 17:30 di, sabato 22 aprile le due squadre saranno in campo in occasione della gara valida per l’ultima giornata del girone A diC. Settimo posto e playoff blindato per gli scaligeri. La formazione bianconera staziona a metà classifica ma ha qualche speranza di playoff. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca con i risultati del pomeriggio per scoprire tutti i verdetti. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

LA CLASSIFICA FeralpiSalò 68 (promosso in SERIE B) - ; Lecco 61, Pro Sesto 60, Pordenone 59, Vicenza 58, Padova 56, 55, Arzignano 53, Novara 52, Pergolettese 51, Renate 50

Info partita, probabili formazioni, diretta live e streaming gratis di Virtus Verona-Juventus Next Gen, dal 38° turno del girone A di Serie C ...Imbrò: "Mi aspetto una sfida agguerrita, in cui dovremo stare attenti alle loro percentuali realizzative da tre punti e a giocatori come Henderson, in grado di accendersi in qualsiasi momento" ...