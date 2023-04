Violentata a Milano su un treno regionale. Arrestato 36 enne

- Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazza, lo scorso 5 aprile, a bordo di un treno regionale in transito ae diretto a Treviglio in provincia di ...approfondimentosul treno: "C'era un passeggero, se n'è andato" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Violenza sulle donne, 9 ragazze su 10 non si sentono ..., si propone di aiutarla a prendere un treno per Bergamo, poi la violenta: la denuncia di una ventunenne 06 Aprile 2023 Secondo la ricostruzione di fatti e il racconto della ragazza, l'uomo ...

Violentata a Milano sul treno regionale, arrestato 36enne: «Gli avevo chiesto solo un'informazione» Corriere Milano

Violenza sessuale, in pieno giorno, su un treno regionale di passaggio a Milano con direzione Treviglio, in provincia di Bergamo. Vittima una ragazza di 21 anni: dopo la sua denuncia, il 5 aprile scor ...L'uomo, di origini egiziane, prima le avrebbe fornito informazioni in maniera gentile e poi l'avrebbe aggredita ...