“Vieni presto | ti aspettiamo” Il pancino e l’annuncio | la coppia di famosi è in dolce attesa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Figlio vip in arrivo per la famosache, come si usa adesso, ha affidato ai social network la bella notizia. Lui saràpapà bis. ”Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore, rende i nostri giorni molto più felici”, ha scritto laa correndo del post Instagram che mostra i due raggianti mentre si scambiano tenerezze e lui accarezza ilappena visibile. “Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni e le zie che ti vogliono già bene.figliolo, ti!”, concludono nel post di annuncia della gravidanza, come era prevedibile, non solo ha fattoil giro del mondo ma è stato accolto con un’infinità di like e di congratulazioni. Anche ...