VIDEO – Vigilia di Empoli-Inter | la probabile formazione Doppio derby nel Weekend | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulladi Simone Inzaghi in vista di, ma anche idi questoe altro ancora. TG IN NERAZZURRO – Archiviata la Champions League con il passaggio del turno in semifinale, l’torna subito in campionato dove la vittoria manca esattamente da cinque partite. Fine settimana caratterizzato anche da due, il primo ieri, vinto dalla Primavera di Cristian Chivu contro la Juventus. ...