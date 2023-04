VIDEO In Piazza del Plebiscito screening gratuiti al Villaggio Telethon

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi sabato 22 aprile indel, attività di intrattenimento eorganizzati dai Lions di Pozzuoli all’interno del. Presenti 4 camper per visite oculistiche, odontoiatriche, cardiologiche e di prevenzione del diabete. Domani alle 8.30, sempre dadel, partirà la Walk of Life, evento sportivo a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, organizzato da Fondazione. La manifestazione comprende una gara competitiva di 10 km dedicata agli sportivi che vogliono gareggiare e una passeggiata di 3 km dedicata alle famiglie e a tutti i bambini che ogni giorno affrontano una patologia. L'articolo proviene da ...

...San Marco a Venezia, Polignano a Mare, il lungolago di Como), la 'nuova dea', promotrice ...su questo argomento Italia open to Meraviglia: ildella campagna per il turismo TMNews Ad ...Amato, 16 - 84131 Salerno IONIQ 6 in: 10 e 11 giugnoSan Silvestro - Roma 17 e 18 ... CONFIGURATORE ONLINE HYUNDAI5G senza compromessi Oppo Reno 4 Z , compralo al miglior prezzo da ...Suo fiore all'occhiello è il monumentale e secolare Olmo che svetta al centro dellaprincipale, Albero Monumentale del Piemonte. Da vedere anche il Porticato delle Cappelle, risalente al ...

Lectio magistralis del Vescovo Piazza alla biblioteca consorzionale ... Tuscia Times

In occasione della Giornata mondiale della Terra, questa mattina nel centro di Torino attivisti climatici e rappresentanti della società civile hanno bendato gli occhi della statua del Duca d'Aosta in ...di M.G.P. e S.M. Mancano pochi giorni al 25 aprile, data in cui ricorre il 78esimo anniversario della Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Per l’occasione in Umbria tanti eventi da Pe ...