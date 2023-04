Video Gol Mainz - Bayern Monaco 3 - 1 | Mane | Ajorque | Barreiro e Martin Gli highlights

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella gara della 29ª giornata di Bundesliga, ilsupera in rimonta per 3 - 1 il. In gol. Guarda il ...

Nella gara della 29ª giornata di Bundesliga, il Mainz supera in rimonta per 3 - 1 il Bayern Monaco. InMane, Ajorque, Barreiro e Martin. Guarda il ...Il tris degli uomini di Paulo Sousa arriva nella ripresa: al 65'di Coulibaly di piatto destro, su assist di Dia. Il Sassuolo prova a rendersi pericoloso, ma finisce così: 3 - 0 per la ...Al 70 però è unin spaccata di Mohamed Salah a regalare tre punti pesanti in chiave Europa ai reds. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita di Anfield Road.

Video, gol incredibile in rovesciata del portiere all'ultimo secondo Gazzetta

Il Torino la sblocca all’Olimpico contro la Lazio sul finire del primo tempo. Al 43' Ilic raccoglie palla sulla trequarti, si aggiusta e calcia. Il tiro palla sotto le gambe di Patric, rimbalza a terr ...VIDEO - Highlights Liverpool-Nottingham 3-2: Premier League 2022/2023. Le azioni salienti e le reti della partita ...