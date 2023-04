Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 17.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL TRATTO UBANO DELLA A24 CHIUSO IL BIVIO DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO PER UN INCIDENTE. CODE A PARTIRE DA FIORENTINI ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA E IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO E PIU AVANTI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA INFINE SU VIA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONEDA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral