Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E CASILINA E PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA FLAMINIA ORA LE CONSOLARI SU VIA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONECODE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE SU VIA APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DEI CASTELLI E SULLA STESSA VIA DEI LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral