Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 15 | 30

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 15.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTEROP ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO SOLO DELLE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE PER GLI EVENTI DI QUESTO FINE SETTIMANA DOMANI DALLE 10.30 ALLE 13.30 IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DEL NATALE DIIN CENTRO SI SVOLGERA’ UN CORTEO STORICONO CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI CERCHI E INTERESSERA’ VARIE VIE TRA LE ALTRE VIA PETROSELLI VIA DEI FORI IMPRILI E VIA DI SAN GREGORIO. SONO PREVISTE VARIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. INFINE,IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO PER ...