Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 13.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GIUDO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APPIA IN ESTERNA E CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD NELLE DUE DIREZIONI CODE ALTEZZA NOMENTANA IN INTERNA SULL’A1FIRENZE CODE TRA A24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 18.00, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO-TORINO, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MOFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO ...