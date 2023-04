Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 10.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA RACCORDO E FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULL’A1FIRENZE CODE TRA a24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO CODE TRA LAURENTINA E APPIA NELLE DUE DIREZIONE E ALTEZZA LABARO IN CARREGGIATA INTERNA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA RACCORDO E A1 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 18.00, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO-TORINO, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MOFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI ...