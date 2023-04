Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 22 aprile 2023)DEL 22 APRILEORE 09.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA RACCORDO E FORMELLO DIREZIONE VITERBO SULL’A1FIRENZE CODE TRA a24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE TRAFFICO REGOLARE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE INFINE, RICORDIAMO CHE QUESTA SERA, ALLE 18.00, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTERA’ L’INCONTRO CALCISTICO-TORINO, PERTANTO, SIN DAL PRIMO POMERIGGIO, MOFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI SI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE NEI PRESSI DELL’IMPIANTO SPORTIVO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...

...- per chi deve circolare sui quasi 440 chilometri di consolari e strade di grandeda ... Sulla prima arteria, a due corsie soltanto nel primo tratto che parte da, si circolerà per forza di ......di illuminazione su consolari e arterie a scorrimento veloce per quasi 440 chilometri trae ... Città Metropolitana e Anas per la manutenzione straordinaria dellaprincipale: è un'...... assicurerà la sicurezza dei partecipanti gestendo al meglio anche laper incontrare le ...interessati per garantire il budget necessario a organizzare eventi come le stracittadine dio ...