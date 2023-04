Via libera a metà Frenata sullo stadio della Roma a Pietralata

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) Semaforo verde in commissione Urbanistica sulla deche riconosce il pubblico interesse al progetto del nuovodell'A.S., ma con un monito preciso da partemaggioranza: per sedersi nella conferenza dei servizi decisoria, il sindaco dovrà aspettare che l'Assemblea capitolina verifichi l'inserimento, nel futuro progetto definitivo del club, di tutte le indicazioni e le richieste espresse dall'Aula. Ci sarà quindi un secondo voto in Consiglio (dopo quello sul pubblico interesse intorno ai primi di maggio) che peraltro non è previsto dalla legge sugli stadi. È però un passaggio politicamente essenziale per il centrosinistra, che dieci giorni fa in un faccia a faccia con Gualtieri ha messo in fila dubbi e perplessità sorte da una prima analisi del progetto giallorosso e dopo le verifiche dei ...