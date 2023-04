Verissimo | le anticipazioni | da Sonia Bruganelli a Paola Caruso | ecco tutti gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin

La puntata disi aprirà come sempre con l'ultimo eliminato della puntata di Amici , in questo caso la cantante Federica . Ci saranno le attrici Martina Stella e Antonia Liskova che è la ...Ecco per voi tutti gli ospiti e ledelle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 aprile., gli ospiti di sabato 22 aprile 2023 Sabato 22 aprile dalle ore 16.30 torna l'...e ospiti didel 22 e 23 aprile 2023. Chi ci sarà in studio con Silvia ...

Nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”, da Martina Stella ai Pooh: tutti gli ospiti Quotidiano di Sicilia

Torna l'appuntamento con Verissimo nel weekend. Gli ospiti e le anticipazioni con Silvia Toffanin per la puntata di sabato 22 aprile 2023.Verissimo torna con un altro weekend ricco di ospiti che racconteranno a Silvia Toffanin le loro gioie ma anche i loro dolori. La conduttrice, come ogni fine settimana, tornerà anche ...