Venezia-Schio stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2022 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1di basket. Le orogranata hanno sfiorato l’impresa in-1 grazie a un primo tempo stellare, subendo poi la rimonta delle vicentine nel quarto quarto, con un parziale di 21-8 che ha sancito la vittoria della Famila Wuber di misura; orapuò tentare il colpo esterno per chiudere la contesa, mentre le lagunari cercheranno di sfruttare il fattore ambientale per rimandare il verdetto a-3. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 22 aprile sul parquet del Palasport ...

...e Torrebelvicino. La 21edizione del Trofeo dei Territori griffata Aequilibrium Cup ... Rovigo, Treviso - Belluno,, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento Il calendario gare del torneo ...GARA - 2 Sabato 22 aprile Ore 19:30 - Umana Reyer- Famila WuberOre 20:30 - Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo BolognaLa Reyer, per blasone e per il primato in un torneo regionale, come quello veneto, che l'ha vista affrontare realtà comee San Martino di Lupari, parrebbe avere qualche spunto in più, ...

Serie A1 Femminile, Famila Schio - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Awak Kuier: "Sarà importante iniziare la partita come abbiamo fatto a Schio con una partenza molto aggressiva. Saranno 40 minuti di lotta" ...La clamorosa vittoria in rimonta in gara uno consente al Famila di scendere domani a Venezia con la possibilità di staccare il biglietto per le finali scudetto. Non sarà semplice, lo si è visto già me ...