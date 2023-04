Venere di Botticelli in stile Ferragni? Dal sito di Rutelli ad Apicella | fino alla ‘cosa’ di Franceschini | tutte le mandrakate per web-rilanciare il turismo in Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) “America facce Tarzan!”. Anzi: “Plis visit auar uebsite”. Era il 2007 e l’allora ministro dei Beni Culturali, Francesco, traccheggiava tra frizzi e lazzi dei turisti increduli. “Plis visit aur cantri ui uill uelcome iu uormli and uid better organaisescion”, implorava con fare accorato l’ex sindaco di Roma. Anche se poi l’internazionalissimo Portale, la vetrina turistica web del nostro paese nel mondo che l’ex radicale lanciò in un video su Youtube durò il tempo di un caffè al bar. 45 milioni di euro di spesa e un anno striminzito di vita online. Cosa volete che siano a confronto i 9 milioncini per la campagna pubblicitaria dellaana che passeggia felice, con la testina storta, vestita come la(sottosegretariocultura Vittorio Sgarbi dixit), ...