Vasco da Gama-Palmeiras domenica 23 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo la promozione dalla Serie B, ildatorna a giocare un incontro di Serie A al Maracanã ospitando i campioni in carica del. Il Cruzmaltino ha esordito positivamente in campionato superando 2-1 in trasferta l’Atletico Mineiro con le reti di Santos e Pec. In Copa do Brasil ha superato prima il InfoBetting: Scommesse Sportive e