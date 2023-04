(Di sabato 22 aprile 2023) Le nuove sfide del Dottore: «Mi vedrete alla Le Mans, la gente mi chiede di tornare in moto. La popolarità non è qualcosa che puoi scegliere. A meno di fare come Battisti e Mina e chiudersi in casa»

Non hanno più la spunta alcuni tra i profili italiani più seguiti, come, Lorenzo Jovanotti e Mario Balotelli. La notizia, però, è che ci sono alcuni profili che, pur non pagando, ...'Secondo me già all'inizio del 2003 in Yamaha sapevano che sarebbe arrivato. Il loro sviluppo era tutto puntato sull'anno successivo, sul motore che sarebbe stato 'big - bang''. ...... attivista, opinionista e docente, fotografata in un completo rosa dida Gavin Bond, nell'... Alex Foti incita a difendere l'idea di Europa e Andreasi chiede se, visto quello che fa, l'...

di Valentino Rossi: “Sono diventato un mito senza i social, ora preferisco correre dietro a mia figlia” Di Matteo Aglio 21/04/2023 ...di Valentino Rossi: “Sono diventato un mito senza i social, ora preferisco correre dietro a mia figlia” Di Matteo Aglio 21/04/2023 ...