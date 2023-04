Valditara annuncia | “Lavoro ad una riforma dell’istruzione tecnico professionale per dare importanti opportunità ai giovani”

(Di sabato 22 aprile 2023) "Oggi al Salone del Mobile per ringraziare studenti, docenti, imprenditori che costruiscono una filiera che rende unico nel mondo il nostro Paese ed è uno dei pilastri del made in Italy”. L'articolo .

Il ministro dell'istruzione Giuseppeha disposto la 'sospensione immediata' per la ... 'Saranno inviati anche degli operatori psico - pedagogici -il ministro - a supporto di tutta la ...- Un progetto in 20 punti per combattere la burocrazia. Entro giugno concorso per assumere fino a 35mila precari...dell'istruzione Giuseppeha disposto la "sospensione immediata" per la preside, presto verrà nominato un reggente. "Saranno inviati anche degli operatori psico - pedagogici -il ...

Valditara annuncia novità: “Giovedì presenterò un piano di semplificazione per insegnanti, presidi e famiglie” Orizzonte Scuola

Se non si tratta di annunci ma di fatti concreti, sarà un passo in avanti per la scuola.”, commenta il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, in merito al Piano Valditara.Crolla un altro pilastro di legalità a Palermo, finisce agli arresti domiciliari un'altra icona dell'antimafia. Questa mattina i ...