Uss chi? Distratti | ma per legge Non svegliate i servizi segreti

(Di sabato 22 aprile 2023) Dunque l’alibi starebbe, manco a dirlo, in un comma. Sacra potenza dell’italica cavillosissima burocrazia, che non risparmia ovviamente neppure i. Il comma è il 4, dell’articolo 4 d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... non possiamo permettere che siano i trafficanti a sceglierearriva in Italia', ha detto Meloni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi entra nel caso Artem. E le opposizioni chiedono che ...... tra cui anche la procura generale che aveva sostenuto la necessità di carcere per. "Una regola ...a procedimenti penali con accuse rivelatesi poi infondate siano meno uguali rispetto a, ...... ma addirittura una richiesta di far punireha scarcerato. Cioè la corte d'appello di Milano che ha mandato a casa l'imprenditore russo Artem, ricercato dagli Stati Uniti e in seguito ...

Chi è Artem Uss e cosa è successo a Milano Il Sole 24 ORE

I vertici dell'intelligence s'aggrappano ai cavilli della norma 124 per giustificare la loro passività sul caso del russo esfiltrato. Le accuse a Nordio, gli alibi surreali. I timori meloniani per una ...questa settimana ha avuto al centro il rimpallo di responsabilità per la fuga dagli arresti domiciliari in Italia di Artem Uss, un faccendiere russo al centro di un caso giudiziario negli Stati Uniti ...