Usa | la Corte Suprema “salva” la pillola abortiva Biden | «Continuerò a battermi per i diritti delle donne»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Laresta accessibile alleamericane. Ma la battaglia legale continua nei tribunali. Laha “to” il farmaco su richiesta dell’amministrazione. «contro gli attacchi guidati dalla politica alle», dice il presidente americano. Impegnandosi a continuare a «difendere l’indipendenza della Food and Drugs Administration e la sua autorità ad approvare e regolare i medicinali». Per Planned Parenthood, la principale associazione americana per la pianificazione familiare, la decisione è una «buona notizia. La questione resta però sempre la stessa: l’accesso al mifepristone non avrebbe mai dovuto essere in pericolo». La decisione La decisione della ...