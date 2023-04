Usa | Corte Suprema revoca restrizioni su pillola abortiva

(Di sabato 22 aprile 2023) Ladegli Stati Uniti ha deciso di mantenere l'accesso alla, stabilendo che il farmaco, utilizzato in più della metà degli aborti negli Usa, può continuale a essere ...

Due giudici, Clarence Thomas e Samuel Alito, hanno dissentito dalla decisione adottata dalla Corte. L'amministrazione Biden, ha scritto Alito, "non hanno mostrato" che lo stop "avrebbe causato danni ..."

Usa, Corte Suprema mantiene l'accesso alla pillola abortiva. Biden: "Battaglia continua" RaiNews

La Corte Suprema statunitense ha sospeso le restrizioni alla pillola abortiva, garantendo di conseguenza l'accesso al farmaco. Si tratta di una vittoria per l'amministrazione Biden.