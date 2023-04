Uomini e Donne | registrazione 22 aprile | lite furiosa tra Armando e Riccardo

(Di sabato 22 aprile 2023) Torna l'appuntamento con, e dalle prime anticipazioni emerge una nuovapiena di polemiche. Questa volta, laè scoppiata traIncarnato eGuarnieri, cavalieri del Trono Over, a seguito di una discussione con Aurora. La dama ha indagato sulle presunte frequentazioni dial di fuori del programma, chiamando alcune ex dame, tra cui l'ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, Lucrezia.ha sostenuto le accuse di Aurora, provocando la furia di Incarnato, che ha cercato lo scontro fisico. I duesono stati prontamente separati per evitare conseguenze peggiori e Incarnato si è addirittura scusato. Inoltre, Gianni Sperti ha ascoltato le conversazioni tra Aurora e Lucrezia, ...

Già perchè la giocatrice di basket (e star tv daal Grande Fratello Vip per fare un paio di esempi) ha regalato loro una di quelle foto da vedo - non vedo . Più la seconda a esser ...Questo vale per letanto quanto per gli. Caserta è una provincia che nasce intorno a un progetto monarchico, una città fatta di sudditi. Mi sembrava una metafora forte da riprendere nel ...Così, mentre l'umanesimo biblico aveva provato a liberare glie lesvuotando il mondo dai tanti spiriti e demoni, i cristiani lo hanno lasciato abitato da angeli, santi e demoni, ...

Mercoledì 19 aprile - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Colpo di scena nel corso delle riprese di Uomini e donne che si sono svolte sabato 22 aprile. Gli spoiler sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sono stati dei momenti di gra ...L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e vanno avanti anche le registrazioni d questa fortunatissima edizione del talk show Mediaset. Le anticipazioni riguardanti le riprese di questo ...