Una generazione in guerra con sé stessa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 22 aprile 2023) A un primo sguardo, i giovani sembrerebbero condannati. E non è colpa loro: non saremo certo noi a raccogliere il testimone dei tromboni boomer in vestaglia, tanto svelti a puntare il ditino al grido di «signora mia dove andremo a finire» e «ai miei tempi», quando a ben vedere sono proprio loro ad aver regalato ai giovani un futuro che li condanna a solitudine, disoccupazione, povertà, dipendenza, immaturità. Non solo consegnano alle nuove generazioni un mondo a pezzi, ma nemmeno sono in grado di fornire loro gli strumenti per ricostruirlo. Non è un mondo per giovani Tuttavia, boomer o meno, non si può fingere che il quadro non sia desolante: dati, episodi, vicende mostrano una prospettiva d’insieme davvero poco rosea, e soprattutto una complessiva rassegnazione all’immutabilità dello stato delle cose. Chiusi in una dimensione che, in maniera asfissiante, inizia a combaciare con ...